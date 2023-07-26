26 июля 2023, 16:36
Подмосковные службы перевели в режим повышенной готовности в связи с непогодой
Подмосковную аварийно-восстановительную службу перевели в режим повышенной готовности в связи с предстоящими ливневыми дождями. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
К выезду подготовили бригады МОС АВС и четыре машины. В случае необходимости они проведут аварийные работы.
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«Транспорт оснащен средствами электрогазосварки, подъемными механизмами, грузоподъемностью до 1,2 тонны для работы с тяжелым оборудованием, мобильными генераторами», — уточнили в ведомстве.
Также перевели в режим повышенной готовности коммунальные, аварийные и диспетчерские службы.
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