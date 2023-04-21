Подмосковье 21 апреля 2023, 15:51 Подмосковные службы начали подготовку к новому отопительному сезону МОС АВС

Читать 360tv в

Сотрудники подмосковной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) начали готовиться к отопительному сезону 2023–2024 годов. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

За две недели апреля специалисты поучаствовали в гидравлических испытаниях тепловых сетей в Котельниках и Химках. Они проверили более восьми погонных километров тепловых сетей. Сотрудники ведомства не нашли утечек.

Реклама

Велиховский добавил, что это лишь небольшая часть работы, которую предстоит провести до середины сентября. Основной объем проверок начинается после майских праздников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Серпухове построят пять новых котельных. Одну из них уже открыли, еще четыре запустят до мая 2023 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».