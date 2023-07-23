Подмосковье 23 июля 2023, 03:30 Подмосковные следж-хоккеисты выступили в составе команды ветеранов СВО «Звезда» из Санкт-Петербурга ГАУ МО «Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта»

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Игроки подмосковного следж-хоккейного клуба «Феникс» приняли участие в товарищеском матче в составе новой команды ветеранов СВО «Звезда» из Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Встреча между коллективом из Северной столицы и командой «Башкирские пираты» прошла в Уфе.

Спортсмены из Петербурга попросили коллег поддержать их в первой игре с момента основания. Помочь команде согласились паралимпийцы из профессиональных клубов, «Феникс» представили Эдуард Николаев, Эмин Гусейнов и Владислав Зубарев.

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Титулованные игроки повлияли на особую атмосферу матча и интерес зрителей. По итогам напряженной встречи победу одержала команда из Северной столицы.

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