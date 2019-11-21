Подмосковные сладости едут за рубеж. В Китае будут продавать конфеты из Красногорска

Конфеты из Подмосковья распробовали за границей. Но попасть им туда не так-то просто. На помощь промышленникам спешит проект «Мой Бизнес».

Оказывается, свой бизнес в Подмосковье — это легко, доступно и прибыльно. Проект «Мой бизнес» запущен уже в 12-ти городах Московской области.

Шоколадная фабрика «Конфаэль» из Красногорска в следующем году отметит свое 20-летие. Это уникальная компания, которая выпускает сладости премиум-класса. Здесь могут изготовить изделия на любой вкус и кошелек. Фантазии клиента не ограничены. Хотите сладкую пачку 100-евровых купюр — пожалуйста. Именную коробку конфет — нет проблем. Шоколадную елку в натуральную величину — получите.

Продукцией фабрики заинтересовались и за рубежом. Появились реальные партнеры из Китая, готовые продавать продукцию «Конфаэль» в Поднебесной. Но из-за особенностей нашего законодательства, сделать это оказалось не так просто.

«Это фактически одно окно для бизнесменов. В рамках национального проекта поддержки предпринимательства, правительство Московской области совместно с Министерством инвестиций запустили программу „Мой бизнес“», — сказал Дмитрий Шевцов, директор центра поддержки предпринимательства.

То есть, если у вас как у бизнесмена возникли вопросы — идете в этот центр, и здесь на них квалифицированно отвечают и помогают. Абсолютно бесплатно.

На базе центров «Мой бизнес» оказывается более 200 видов услуг. Здесь можно зарегистрировать свой бизнес: ИП или ООО, подать документы в Росреестр, запросить данные из налоговой и многое другое. В том числе, и наладить выход на зарубежный рынок.

Таким образом, сладостями, сделанными в Подмосковье, теперь смогут лакомиться жители Китая, Арабских Эмиратов и Омана. Художник и скульптор по шоколаду Виталий Понаморев смастерит им что-нибудь эксклюзивное.