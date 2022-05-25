Подмосковные скульпторы восстановят советские памятники на Украине

На Украине последние семь лет массово уничтожали памятники советской эпохи. С подачи властей в стране снесли 2,5 тысячи монументов. Восстанавливать народную память взялись в том числе скульпторы Московской области.

Среди уничтоженных памятников 1,5 тысячи — монументы Ленина. Остальные были посвящены советским солдатам и людям, которые воевали на территории Украины против фашизма в годы Великой Отечественной войны.

В одних местах монументы сносят тихо, как в Одессе, где избавились от постамента павшим за город сотрудникам НКВД. В других местах — прилюдно и с шумом, как получилось с бюстом Жукова в Харькове и мемориальной доской в Ровно. Со своей памятью воюют и другие страны.

Академик Российской академии художеств Александр Рожников подчеркнул, что сносят в том числе памятники интернациональным войскам.

«[Это] показывает, насколько сильно монументальное искусство», — сказал он.

Рожников указал на необходимость восстанавливать разрушенное в первозданном виде. Вместе с другими скульпторами он планирует поехать в Донбасс.

«То, что разрушено, надо восстанавливать в первозданном виде, потому что несколько поколений на этих памятниках воспитывали», — отметил заслуженный художник РФ.

Но это только первое направление работы. Вторым будет установка памятников бойцам, который сейчас пробивают гуманитарные коридоры и зачищают города от неонацистов. Важно, чтобы люди об этом помнили.

«Памятники очень нужны. Фигурально, это бойцы фронтов памяти, по сути — мягкая, но сила», — заключил Александр Рожников.