Подмосковье 29 января 2024, 16:48 Подмосковные синхронисты выиграли 5 медалей на первенстве России Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Представители Московской области выиграли пять медалей на первенстве России по синхронному плаванию. В копилке Подмосковья три серебра и две бронзы.

Сборная Московской области стала второй в произвольной программе групповых соревнований. Обладателями серебряной награды стали Марина Белова, Виктория Сидоренко, Маргарита Портнягина, Лаура Абдуллаева, Елизавета Рожкова, Мария Козлова, Валерия Плеханова, Екатерина Романова и Снежана Дамберг.

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Подмосковные синхронистки взяли серебро в акробатической программе групповых соревнований. В состав команды вошли Марина Белова, Виктория Сидоренко, Маргарита Портнягина, Лаура Абдуллаева, Елизавета Рожкова, Мария Козлова и Снежана Дамберг.

Лаура Абдуллаева также замкнула тройку призеров в дисциплине «соло, техническая программа».

Спортсмены Кирилл Крыков и Вероника Сметанина заняли второе место ​в произвольной программе выступления смешанных пар. Они также завоевали бронзовую медаль первенства страны в технической программе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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