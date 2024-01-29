29 января 2024, 16:48
Подмосковные синхронисты выиграли 5 медалей на первенстве России
Представители Московской области выиграли пять медалей на первенстве России по синхронному плаванию. В копилке Подмосковья три серебра и две бронзы.
Сборная Московской области стала второй в произвольной программе групповых соревнований. Обладателями серебряной награды стали Марина Белова, Виктория Сидоренко, Маргарита Портнягина, Лаура Абдуллаева, Елизавета Рожкова, Мария Козлова, Валерия Плеханова, Екатерина Романова и Снежана Дамберг.
Реклама
Подмосковные синхронистки взяли серебро в акробатической программе групповых соревнований. В состав команды вошли Марина Белова, Виктория Сидоренко, Маргарита Портнягина, Лаура Абдуллаева, Елизавета Рожкова, Мария Козлова и Снежана Дамберг.
Лаура Абдуллаева также замкнула тройку призеров в дисциплине «соло, техническая программа».
Спортсмены Кирилл Крыков и Вероника Сметанина заняли второе место в произвольной программе выступления смешанных пар. Они также завоевали бронзовую медаль первенства страны в технической программе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Реклама
Реклама