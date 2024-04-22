Подмосковье 22 апреля 2024, 18:21 Подмосковные синхронисты выиграли 4 медали на первенстве ЦФО Федерация синхронного плавания МО

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Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на первенстве ЦФО по синхронному плаванию. В копилке команды чеховского отделения СШОР по водным видам спорта два золота, серебро и бронза. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первые места на соревнованиях достались Маргарите Ковалевой и Ульяне Шиковой в дисциплине «дуэт», а также Веронике Ткаченко и Савелию Метелькову в дисциплине «смешанный дуэт». Серебро досталось Самиру Хамидуллину и Ксении Строгановой в дисциплине «смешанный дуэт», а Виктории Комур и Александре Дубовцовой в дисциплине «дуэт» — бронза.

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