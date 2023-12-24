Подмосковье 24 декабря 2023, 23:34 Подмосковные синхронистки завоевали 8 золотых медалей на турнире «Русская матрешка» Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрешка» среди спортсменов до 13 лет завершились в подмосковном Чехове. В них участвовали более 400 спортсменов из Сингапура, Казахстана и Белоруссии, а также представители 20 регионов РФ.

Трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина выступила с приветственным словом, подчеркнув, что соревнования проводятся в 14 раз.

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Она поблагодарила Министерство спорта России, а также Министерство физической культуры и спорта Московской области за помощь и поддержку.

​«С нами сегодня более 400 участников из субъектов и регионов России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Сингапура. Я желаю всем удачи и поздравляю с наступающим Новым годом!» — подчеркнула Ольга Брусникина.

Представители Подмосковья показали отличные результаты и завоевали четыре золотые медали в личном зачете и четыре — в международном. В первый день соревнований были определены победители в дисциплине «фигуры», а на второй спортсмены исполнили произвольную программу в дисциплинах «дуэты», «смешанные дуэты» и «комби». Завершился турнир выступлениями юных синхронистов и синхронисток в разделах «группа», «соло» и «соло-мальчики».

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Наталия Мендыгалиева отметила, что соревнования проводятся в преддверии Нового года.

«Желаю вам удачи в выступлениях, а также новых свершений и побед в наступающем году!» — добавила Наталия Мендыгалиева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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