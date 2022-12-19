Подмосковье 19 декабря 2022, 20:41 Подмосковные синхронистки заняли первое общекомандное место на турнире «Русская матрешка»

Читать 360tv в

На XIII международных соревнованиях по синхронному плаванию среди спортсменов до 13 лет «Русская матрешка» сборная Подмосковья заняла первое общекомандное место. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Реклама

В соревнованиях приняли участие порядка 400 спортсменов из 21 субъекта РФ, а также команды из Сингапура, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

Золото на турнире завоевали спортсменки из Чехова в дисциплинах «Дуэт» (Анна Данилова и Мария Чечель), «Комби» (Аиша Аминова, Екатерина Давиденко, Александра Дубовцова, Дарья Кожевникова, Мария Чечель, Виктория Комур, София Любимова, Владислава Романюк, Вероника Ткаченко, и Адэля Хамидуллина), «Группа» (Екатерина Давиденко, Александра Дубовцова, Дарья Кожевникова, Виктория Комур, София Любимова, Владислава Романюк, Анна Данилова и Мария Чечель), «Соло» (Анна Данилова).

Также в дисциплине «Комби» завоевали бронзу представительницы Электростали — Кристина Бохонко и Алена Гурова. Помимо этого, Кристина Бохонко удостоилась бронзы в сольной программе.

Соревнования «Русская матрешка» прошли в ДС «Олимпийский» в Чехове с 14 по 18 декабря.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников Подмосковья с 34 медалями на олимпиаде по физике.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».