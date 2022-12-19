19 декабря 2022, 20:41
Подмосковные синхронистки заняли первое общекомандное место на турнире «Русская матрешка»
На XIII международных соревнованиях по синхронному плаванию среди спортсменов до 13 лет «Русская матрешка» сборная Подмосковья заняла первое общекомандное место. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
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В соревнованиях приняли участие порядка 400 спортсменов из 21 субъекта РФ, а также команды из Сингапура, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.
Золото на турнире завоевали спортсменки из Чехова в дисциплинах «Дуэт» (Анна Данилова и Мария Чечель), «Комби» (Аиша Аминова, Екатерина Давиденко, Александра Дубовцова, Дарья Кожевникова, Мария Чечель, Виктория Комур, София Любимова, Владислава Романюк, Вероника Ткаченко, и Адэля Хамидуллина), «Группа» (Екатерина Давиденко, Александра Дубовцова, Дарья Кожевникова, Виктория Комур, София Любимова, Владислава Романюк, Анна Данилова и Мария Чечель), «Соло» (Анна Данилова).
Также в дисциплине «Комби» завоевали бронзу представительницы Электростали — Кристина Бохонко и Алена Гурова. Помимо этого, Кристина Бохонко удостоилась бронзы в сольной программе.
Соревнования «Русская матрешка» прошли в ДС «Олимпийский» в Чехове с 14 по 18 декабря.
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