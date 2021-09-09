Подмосковные школы отремонтируют по президентской программе

Московская область подала заявку на участие в программе капитального ремонта школ. В ней указаны более 300 подмосковных образовательных учреждений.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет на съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии. Среди заявившихся для участия регионов оказалось и Подмосковье.

Председатель Российского движения школьников в Московской области, член штаба общественной поддержки Николай Ханин пояснил, что программа ремонта неспроста названа капитальной.

«Это действительно масштабный, основательный и комплексный проект», — подчеркнул он.

В его рамках не только обновят внешний облик школы, но и создадут новую образовательную среду: благоустроенные территории, профильные классы, современное оборудование, медицинские кабинеты, пищеблоки и многое другое.

«Все это будет соответствовать актуальным требованиям ФГОС», — сказал Ханин.

Глобальной целью проекта он назвал учебу в современных условиях как можно большего детей Московской области.

«Мы хотим, чтобы подмосковные ребята развивали свои способности, проявляли таланты и получали профессиональную поддержку, справлялись с решением творческих задач и добивались успеха», — заявил Ханин, добавив, что для этого необходимы современные, технологичные и комфортные школы.

В рамках партийного проекта «Новая школа» партийцы курируют строительство новых школ и детских садов в Подмосковье. В ходе реализации президентского проекта за каждым учебным учреждением закрепят депутата из числа местных или региональных парламентариев.

«Проект будут вести от начала и до конца — от выбора подрядчика до открытия школы», — пояснил председатель Российского движения школьников в Московской области.

Немаловажно и участие в процессе капитального ремонта педагогов, детей и родителей. Именно им известно, как должна выглядеть школа, чтобы в ней хотелось учить и учиться.

«Родительское сообщество обязательно должно участвовать процессе капремонта школы, высказывать свои пожелания и предпочтения. Таким образом, это будет не очередная шаблонная симпатичная школа, а уникальное образовательное учреждение», — сказал Николай Ханин.

Чтобы акт приема обновленной школы считался принятым, заключил он, в документах должна присутствовать подпись представителя родительского сообщества конкретного учебного учреждения.

Ранее фракция «Единая Россия» договорилась с руководством Минстроя о введении облегченной формы проектно-сметной документации при капремонте школ.