В новом учебном году школы Подмосковья примут на 40 тысяч учеников больше, чем в прошлом. Около шести тысяч ребят приехали из Донбасса, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» губернатор Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что семьи из ДНР и ЛНР бесплатно получают в Подмосковье помощь с документами, чтобы дети могли пойти в школы и детские сады, а родители — на работу.

«У нас в этом году опять плюс 40 тысяч школьников. К ним добавятся шесть тысяч ребят, которые приехали из Донбасса. Им тоже нужны места в детских садах и школах. Семьи получают документы. Очень важно вовремя записать ребенка в школу», — сообщил губернатор.

В этом году количество школьников в Подмосковье вырастет до 1 020 000 человек.

Есть такой математический парадокс: Ахиллес никогда не догонит черепаху. Мы как только достигаем какой-то цели, строим школы, у нас опять растет контингент Андрей Воробьев.

Он поблагодарил педагогов за работу. Прошлый учебный год показал хорошие результаты по ЕГЭ и на предметных олимпиадах, которые определяют качество образования.