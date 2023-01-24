Подмосковье 24 января 2023, 17:06 Подмосковные школы получили 140 тысяч учебников о правилах дорожного движения

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В учебные заведения Московской области поступили пособия для изучения правил дорожного движения. Памятки со светоотражателями и рабочие тетради для младших классов получили школы всех городских округов.

«Два раза в год традиционно проводится родительское собрание на тему ПДД. А в течение учебного года — множество тематических мероприятий», — уточнили в министерстве образования Московской области.

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Отметим, в школах региона регулярно проходят занятия по изучению ПДД.

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