24 января 2023, 17:06
Подмосковные школы получили 140 тысяч учебников о правилах дорожного движения
В учебные заведения Московской области поступили пособия для изучения правил дорожного движения. Памятки со светоотражателями и рабочие тетради для младших классов получили школы всех городских округов.
«Два раза в год традиционно проводится родительское собрание на тему ПДД. А в течение учебного года — множество тематических мероприятий», — уточнили в министерстве образования Московской области.
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Отметим, в школах региона регулярно проходят занятия по изучению ПДД.
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Школы
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