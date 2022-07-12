Подмосковные школы получат новые ноутбуки и проекторы

Новое цифровое оборудование закупят для подмосковных школ. Это более четырех тысяч ноутбуков, 800 проекторов, смарт-ТВ и другое. Их получат более 200 школ. Об этом рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

«Свыше 7,5 тысячи единиц цифрового оборудования будет передано в более чем 200 школ Подмосковья. В том числе более четырех тысяч ноутбуков, почти 800 проекторов, а также смарт-ТВ, серверы и МФУ. Большая часть оборудования уже поставлена», — рассказала вице-губернатор.

Поставка оборудования проводила по нацпроект «Образование».

Новое оборудование позволяет сделать школьные занятия интерактивными и более интересными. Это положительно влияет на усвоение материала Ирина Каклюгина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о закладке фундамента еще 20 школ в регионе. Также он сообщил, что в новом учебном году в учреждения Подмосковья придет более миллиона учеников.