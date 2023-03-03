03 марта 2023, 16:03
Подмосковные школы и детские сады наградили в Москве за успешные экологические проекты
Итоги федерального эколого-просветительского проекта «Разделяй и умножай» подвели в Москве. На церемонии награждения отметили самых активных участников из столицы и Подмосковья.
Данный проект проводится с 2018 года. Ежегодно в его рамках проходят десятки экологических конкурсов и акций.
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В этом году победителем «Разделяй и умножай» в Московской области стала СОШ № 29 из Подольска, второе место заняла школа № 13 из Жуковского, третье место досталось Софьинской СОШ из Раменского. Среди дошкольных образовательных учреждений отличились детский сад комбинированного вида № 1 из Жуковского и детский сад № 3 из Раменского.
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«На наших экоакциях нам удалось собрать и отправить на переработку более 200 тонн макулатуры, 15 тонн пластика и 10 тонн отработанных элементов питания», — сообщила руководитель проекта «Разделяй и умножай» Елена Белоусова.
Все победители получили уникальные подарки от партнеров проекта, а также разделили между собой призовой фонд в размере 210 тысяч рублей. Сумма средств эквивалентна сумме собранных килограммов макулатуры участниками акции за год.
«Теперь на экологических уроках, проводимых в образовательных учреждениях региона, дети узнают не только принципы правильного разделения отходов и как работают КПО, но и о системе дальнейшей переработки вторичного сырья, во что превращаются такие вторичные материальные ресурсы как стекло, металл, пластик, бумага и другие», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что леса занимают почти половину земель Подмосковья, и за пять лет на территории региона преобразятся 50 лесопарков.
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