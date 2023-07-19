Подмосковье 19 июля 2023, 16:23 Подмосковные школьники заняли третье место на Российской олимпиаде по робототехнике Unsplash

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Школьники из Подмосковья стали призерами Российской олимпиады по робототехнике. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Юные инженеры представили робот-автомобиль на плате Arduino. Им можно управлять с помощью смартфона. Проект разработали при поддержке центра молодежного инновационного творчества «Роболатория».

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С помощью проекта представители Московской области продемонстрировали свои навыки в программировании. «Чудомобиль» не только собрали из фанерных деталей, но и научили передвигаться, создав для него электрические схемы.

Arduino — это плата, которую используют для создания устройств, способных взаимодействовать с окружающей средой и воспринимать различные данные при помощи датчиков и управляющих устройств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея имени Капицы с победой на международной физической олимпиаде школьников в Токио. Он отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

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