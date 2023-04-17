Подмосковье 17 апреля 2023, 16:12 Подмосковные школьники взяли 5 призовых мест на Всероссийской олимпиаде по экологии ОЦ "Взлёт"

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Учащиеся Московской области заняли пять призовых мест на Всероссийской олимпиаде школьников по экологии. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

«Команда сборной Московской области завоевала пять призовых мест на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по экологии», — заявили в ведомстве.

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Отмечается, что призерами стали учащиеся гимназии имени Примакова, школы № 9 в Дубне и физтех-лицея имени Капицы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников подмосковного физтех-лицея имени Капицы с победами на Международной олимпиаде по физике. Ребята взяли шесть медалей.

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