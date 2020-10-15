Подмосковные школьники высадили 130 саженцев сирени в саду лесопитомника Ивантеевки

Школьники из Подмосковья высадили еще 130 саженцев в саду-маточнике сирени Ивантеевского лесопитомника. Вместе с педагогами его озеленили ребята из седьмых и десятых классов.

Так юные жители помогли продолжить закладку сада-маточника, которая началась еще в сентябре. К работе подключились ребята из школ №4 и 6 Ивантеевки, отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она уточнила, что депутаты Мособлдумы, сотрудники областного Минимущества и администрации Ивантеевки уже высадили там порядка 30 первых саженцев пяти сортов.

Школьники продолжили посадку сада сирени. Это необычный двойной сад-маточник: сирень высажена вдоль ограды „золотой коллекции“ яблони прославленного селекционера Сергея Исаева Наталья Адигамова.

По ее словам, в яблоневом саду сегодня растет более 300 деревьев 30 сортов — сирень защитит их от ветра. Школьники Ивантеевки посадили саженцы, соблюдая все меры безопасности.

«Всего в саду планируем высадить 250 саженцев сирени, которые станут источником дополнительного посадочного материала для расширения ассортимента», — сказала Наталья Адигамова.

Ученики школ Ивантеевки не первый год поддерживают разные экологические акции, которые проводят в этом лесопитомнике.