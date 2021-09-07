Подмосковные школьники выиграли в конкурсе «Большая перемена» поездку во Владивосток

Восемь подмосковных школьников выиграли путешествие во Владивосток во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Подростки уже отправились в поездку. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Школьники пятых-седьмых классов отправились в путешествие до Владивостока на поезде. Поездка стала призом за победу в конкурсе «Большая перемена». Подростки успешно прошли конкурсные испытания в очном финале в «Артеке».

Во время путешествия школьники посетят разные города России и увидят их главные достопримечательности. Для ребят организуют познавательные лекции и разные мастер-классы. Школьников также проведут по музеям. Путешествие продлится две недели.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» организовали АНО «Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение школьников.

Путешествие организовано в рамках программы Ростуризма. Она стартовала 7 сентября. В бесплатные поездки смогут поехать 50 тысяч человек. Проект охватывает все регионы. В путешествиях будут не только экскурсии по знаковым местам, но и общественно-значимая деятельность, в том числе участие в волонтерских акциях, проектирование общественных пространств и разработку кейсов для реализации в субъектах.

Получить путевку могут участники конкурсов и платформ, а также участники общества «Знание».