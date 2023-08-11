Подмосковье 11 августа 2023, 12:58 Подмосковные школьники выиграли две золотые медали на чемпионате производственных профессий Министерство образования Московской области

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Школьники из Раменского завоевали золотые медали на чемпионате производственных профессий. Соревнования прошли на базе «Политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова» в Москве.

В пресс-службе Министерства образования Московской области уточнили, что Подмосковье по компетенции «Мехатроника — юниоры» представляли учащиеся Раменской школы № 5 Кирилл Густинов и Ярослав Солодко.

«Поздравляем Кирилла и Ярослава с победой! Ребятам и их наставникам желаем новых побед и дальнейшего совершенствования профессионального мастерства», — добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.

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