Подмосковье 13 июля 2023, 11:29 Подмосковные школьники выиграли 4 медали по математике на международной олимпиаде Unsplash

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Международная олимпиада школьников «Туймаада» завершилась в Якутске. Ребята из Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном заработали четыре награды по математике — об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Даниил Игнатьев из Подмосковья взял диплом первой степени и показал лучший результат в старшей лиге по математике. Дипломы второй степени получили Владимир Крещик, Алексей Смоленцев и Артем Шекера. Наставник лицеистов — Максим Голубев.

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Учредителем международной олимпиады выступило Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия).

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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