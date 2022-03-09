Подмосковные школьники узнают об устройстве квантового компьютера на «Уроке цифры»

Занятие, посвященное устройству квантового компьютера, состоится в школах Подмосковья с 10 марта по 10 апреля. Ученики расширят свои знания в областях IT-технологий и программирования.

Как напомнила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, такие занятия проводят благодаря проекту «Урок цифры».

На занятии школьники узнают о принципах квантовой физики и применении квантового компьютера Надежда Куртяник.

Уроки проводят для 1-11-х классов. Каждое занятие посвящают уникальной теме — это помогает ребятам расширить кругозор и обрести знания, которые помогут выбрать профессию.

Например, для школьников в Подмосковье проводили уроки о цифровом искусстве, исследовании кибератак, разработке игр и не только.

Ребята могут подключиться к занятию самостоятельно из дома или в классе с педагогом. Достаточно авторизоваться на сайте урокцифры.рф.

На занятии школьников ждет не только теория — они смогут выполнить упражнения в виде игрового тренажера.

Подмосковье регулярно становится одним из лидеров страны по числу вовлеченных в «Урок цифры» школьников. Подробно о проекте можно узнать на сайте урокцифры.рф.