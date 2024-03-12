Подмосковье 12 марта 2024, 11:57 Подмосковные школьники убрали незаконную рекламу в лесу в Щелкове Комитет лесного хозяйства Московской области

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Подмосковные школьники убрали незаконную рекламу на территории Московского учебно-опытного лесничества. Они провели акцию недаеко от деревни Козино в Щелкове.

Незаконную рекламу убирали учащиеся школьного лесничества «Дубки». Они устранили объявления, размещенные на стволах деревьев. Всего они демонтировали пяти табличек.

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В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что прикрепленная к стволам гвоздями и проволокой реклама может привести к повреждениям и стать причиной гибели деревьев. За такое нарушение в регионе предусмотрен штраф в размере до 300 тыяч рублей.

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