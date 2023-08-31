Подмосковье 31 августа 2023, 15:57 Подмосковные школьники стали участниками всероссийского слета юных туристов на Камчатке Антон Бражников

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Школьники из Шаховской побывали на всероссийском слете юных туристов на Камчатке и остались под впечатлением от увиденного. В путешествии они встретили бурых медведей, посмотрели на извержение вулкана и познакомились с евражками.

Этим летом восемь учеников Шаховской СОШ № 1 в сопровождении своего учителя физкультуры Антона Бражникова отправились на слет юных туристов, который прошел на Камчатке.

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«Мы — единственное образовательное учреждение, которое участвовало в этом событии. Все остальные выставляли либо сборные области, либо это были профессиональные туристические клубы», — рассказывает Бражников.

В течение 21 дня ребята жили в уникальных природных условиях Камчатки, наблюдали за дикими животными, стали свидетелями извержения вулкана и прошлись по остывшей лаве.

«10 дней мы были в походе. Выбрали самый сложный маршрут через гряду вулканов Ключевской сопки. Видели очень много евражек — это местные суслики, которые не боятся людей и подходят прямо к палаткам. Видели медведицу с детенышами и нерп», — продолжает Антон.

По результатам слета, в котором принимали участие и опытные, хорошо подготовленные туристы, сборная Шаховской заняла 11 место.

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