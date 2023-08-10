Подмосковье 10 августа 2023, 15:18 Подмосковные школьники стали участниками Международного детского культурного форума Министерство культуры и туризма МО

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С 10 по 12 августа в московской Третьяковской галерее проходит Международный детский культурный форум. В нем поучаствовали 10 школьников из Подмосковья, сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

Всего мероприятие собрало более двух тысяч талантов из 89 регионов страны.

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«В делегацию Московской области вошли творчески одаренные дети в возрасте от 12 до 17 лет включительно, показавшие отличные результаты в учебе, являющиеся лауреатами международных и всероссийских конкурсов», — уточнили в ведомстве.

Участники форума встретятся с министром культуры России Ольгой Любимовой, артистами Юрием Башметом, Евгением Мироновым, Надеждой Бабкиной и другими. Для зрителей проведут мастер-классы, лекции, семинары и другие активности.

Всего в мероприятиях форума поучаствуют 150 представителей культуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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