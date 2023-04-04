Подмосковье 04 апреля 2023, 12:18 Подмосковные школьники стали призерами всероссийского турнира по мини-футболу Ассоциация мини-футбола России

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Впервые в истории турнира две команды из Московской области стали призерами 18-го Всероссийского финала проекта «Мини-футбол — в школу». Он реализуется Ассоциацией мини-футбола России при поддержке Министерства спорта РФ.

Второе место заняла сборная Маливской школы из Коломны в возрастной группе 2005–2006 годов рождения. Учащиеся Дрезненской школы № 1 из Орехово-Зуева получили бронзовые медали среди спортсменок 2011–2012 годов рождения.

Также благодаря отличной игре самым лучшим игроком соревнований назвали Синоджона Рахимова из Коломны. Наталья Романова из Орехово-Зуева стала лучшим вратарем среди сверстников.

Московскую область на турнире представили восемь команд из Домодедова, Красногорска, Власихи, Коломны, Орехово-Зуева, Краснознаменска, Ступина и Королева. Всего в проекте «Мини-футбол — в школу» поучаствовали более восьми тысяч детей. В финал вышли 1,4 тысячи юных спортсменов.

В Подмосковье в рамках реализации проекта «Детский спорт» создали 1160 школьных спортивных клубов. Они объединили 167 тысяч юных любителей спорта по всему региону.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пожелал удачи игрокам воскресенского хоккейного клуба «Химик» перед матчем с новокузнецким «Металлургом».

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