Подмосковные школьники стали призерами научно-практической конференции в Нижнем Тагиле | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 21:31 Подмосковные школьники стали призерами научно-практической конференции в Нижнем Тагиле

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Школьные лесничества Подмосковья на межрегиональной научно–практической конференции «Заповедное дело, биоразнообразие, экообразование» представляли трое ребят. Каждый из них стал призером мероприятия.

Межрегиональную научно–практическую конференцию «Заповедное дело, биоразнообразие, экообразование» совместно организовали Станция юных натуралистов Нижнего Тагила, природный парк «Река Чусовая», Висимский биосферный заповедник и Свердловское отделение Всероссийского общества охраны природы.

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«Трое юных исследователей из школьных лесничеств, уже заявивших о себе в рамках областного этапа конкурса „Подрост“, представляли на данном мероприятии Московскую область. Все три работы были отмечены жюри и вошли в число победителей и призеров по различным номинациям», — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

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Арсений Жильцов из школьного лесничества «Родничок» Коробовского лицея Шатурского городского округа получил диплом первой степени с работой «Прохождение второго года вспышки массового развития непарного шелкопряда в насаждениях Коробовского участкового лесничества Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Диплом за второе место вручили Юлии Балашовой из школьного лесничества «Зеленый дом» средней общеобразовательной школы № 3 им. Д. Ф. Лавриненко городского округа Протвино. Юлия представила работу «Редкие растения окрестностей города Протвино».

Алексея Трофимова из школьного лесничества «Бересклет» средней общеобразовательной школы № 26 города Орехово-Зуево наградили дипломом за третье место. Алексей изложил результаты проекта «Исследование процессов возобновления леса после пожара в северной части Орехово-Зуевского лесничества Московской области».

Отрывки выступлений ребят войдут в итоговый сборник конференции. Таким образом молодые исследователи леса впервые опубликуют свои научные исследования.

В дистанционном режиме на мероприятии выступили школьники из 15 регионов России — Москвы, Подмосковья, Челябинской, Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской, Новороссийской, Самарской, Мурманской и Кемеровской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республик Башкортостан и Карелия, Пермского края. В конференции также принимали участие школьники из Белоруссии.