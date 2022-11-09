Подмосковные школьники создадут новый питомник деревьев в Бородинском лесничестве | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 12:50 Подмосковные школьники создадут новый питомник деревьев в Бородинском лесничестве

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Учащиеся школьного лесничества создадут мини-питомник в Бородинском лесничестве Подмосковья. Они уже собрали семена сосны, пихты, клена, каштана, кедра, а также желуди красного дуба.

Ребята уже начали обсуждать подготовку почвы и то, какие семена будут использовать в питомнике. Участок подобрали вблизи села Борисово, в квартале 80 Бородинского сельского участкового лесничества, рассказали в комлесхозе.

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Старший участковый лесничий Наталья Чиркова рассказала, что прошлый мини-питомник решили перенести из-за того, что его облюбовали животные — лоси и кабаны.

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«Придется основательно потрудиться, но наши ученики со рвением взялись за осуществление этого плана», — рассказала она.

Раньше мини-питомник находится в 35-м квартале лесничества.