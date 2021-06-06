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    06 июня 2021, 10:19

    Подмосковные школьники собрали полтонны мусора в Долгопрудном

    Александр Блинов

    Ученики подмосковных школ приняли участие в соревновательном забеге по сбору мусора на территории парка «Долгопрудный». В рамках фестиваля «Всероссийский плоггинг РДШ» школьники собрали более 500 килограммов мусора, сообщило ИА Regnum.

    Подмосковные школьники собрали полтонны мусора в Долгопрудном

    Активисты РДШ по итогам забега собрали 543 килограмма мусора. При поддержке «Российского экологического оператора» весь мусор отправили для переработки на завод в Сергиевом Посаде. Например, вторую жизнь получат пластиковые бутылки, которые переработают не только в новую тару, но и в наполнители для подушек и пуховиков, а также спортивную форму для футболистов. Из стекла получится утеплитель для труб и фасадов зданий. Крупногабаритные отходы тоже найдут применение.

    Победителями забега стала команда из Комплексного молодежного центра Долгопрудного. Второе место заняла школа № 11 из Щелкова. А третье — команда гимназии № 9 из Химок.

    Волонтеры из Долгопрудного, занявшие первое место, признались, что принимали участие в забеге не ради победы. Они рассказали, что одной из команд даже нашлось отыскать выброшенный телевизор.

    Фестиваль стал первым совместным событием администрации Долгопрудного и Российского движения школьников. Мероприятие посетила и замглавы городского округа Светлана Курсова.

    Министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин ранее в интервью «360» объяснил, почему перерабатывать мусор выгодно.