Подмосковные школьники собрали полтонны мусора в Долгопрудном

Ученики подмосковных школ приняли участие в соревновательном забеге по сбору мусора на территории парка «Долгопрудный». В рамках фестиваля «Всероссийский плоггинг РДШ» школьники собрали более 500 килограммов мусора, сообщило ИА Regnum.

Активисты РДШ по итогам забега собрали 543 килограмма мусора. При поддержке «Российского экологического оператора» весь мусор отправили для переработки на завод в Сергиевом Посаде. Например, вторую жизнь получат пластиковые бутылки, которые переработают не только в новую тару, но и в наполнители для подушек и пуховиков, а также спортивную форму для футболистов. Из стекла получится утеплитель для труб и фасадов зданий. Крупногабаритные отходы тоже найдут применение.

Победителями забега стала команда из Комплексного молодежного центра Долгопрудного. Второе место заняла школа № 11 из Щелкова. А третье — команда гимназии № 9 из Химок.

Волонтеры из Долгопрудного, занявшие первое место, признались, что принимали участие в забеге не ради победы. Они рассказали, что одной из команд даже нашлось отыскать выброшенный телевизор.

Фестиваль стал первым совместным событием администрации Долгопрудного и Российского движения школьников. Мероприятие посетила и замглавы городского округа Светлана Курсова.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин ранее в интервью «360» объяснил, почему перерабатывать мусор выгодно.