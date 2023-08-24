Подмосковье 24 августа 2023, 16:02 Подмосковные школьники смогут зарегистрироваться на бесплатные курсы по экономике до 31 августа Unsplash

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Школьникам из Подмосковья предлагают принять участие в бесплатной образовательной программе центра «Взлет» по экономике. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться до 31 августа по ссылке.

«Сентябрьская интенсивная профильная образовательная профильная программа по экономике проводится Образовательным центром „Взлет“ с 14 по 20 сентября в в очном формате на базе гимназии имени Примакова», — сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

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Обучающихся ждут теоретические и практические занятия, тестирования, лекции и семинары. Отмечается, что кандидатам на участие в программе предстоит пройти конкурсный отбор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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