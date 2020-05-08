Подмосковные школьники смогут свободно посещать уроки на удаленке. Но после итоговых оценок

До конца учебного года школьникам Подмосковья смогут разрешить свободно посещать дистанционные уроки. Но только после выставления итоговых оценок.

Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Она также уточнила, что этот учебный год завершится по графику каждой школы для ребят с первых по восьмые и десятых классов. В большинстве случаев это 22 или 29 мая.

«Для выпускников 9-х и 11-х классов даты окончания учебного года будут озвучены дополнительно. Все зависит от проведения выпускных экзаменов. Сейчас этот вопрос прорабатывается», — добавила она.

Точные даты можно будет уточнить у классного руководителя. Обучение в школах, колледжах и вузах с 12 мая продолжится в дистанционном формате.

В детских садах и начальных классах школ «дежурные группы» продолжат работать для ребят, чьи родители сейчас трудятся в жизнеобеспечивающих отраслях и непрерывно действующих организациях.

А летние лагеря на базах подмосковных школ не будут работать до 31 июля. Ирина Каклюгина призвала родителей и учеников с пониманием отнестись к этому решению.

«В приоритете — здоровье наших детей и педагогов», — сказала она.

Также Ирина Каклюгина объяснила, как проходят занятия в период пандемии. Мы собрали ответы на главные вопросы.