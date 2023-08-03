Подмосковье 03 августа 2023, 16:31 Подмосковные школьники смогут предложить проекты городов будущего на международном строительном чемпионате Unsplash

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Старшеклассники из Подмосковья до конца лета могут подать заявку на участие в Школьной лиге Международного строительного чемпионата. В этом году конкурс посвящен городам будущего. Участники из разных городов представят свои проекты, технологии и инновации, которые улучшат условия жизни в населенных пунктах России.

Школьная лига объединит школьников с восьмого по 10-е классы. Участники могут представить свои решения в номинациях «Технологии в строительстве», «Эффективность строящихся и эксплуатируемых объектов», «Строительство и окружающая среда», «Организация строительного производства».

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Общая тематика конкурса — проектирование городов будущего. Оценивать кейсы будут эксперты в области промышленного и гражданского строительства.

Подать заявку на участие можно до 31 августа. Для этого нужно сформировать команду из двух человек и пройти индивидуальную регистрацию на сайте Международного строительного чемпионата. Узнать о конкурсе больше можно на сайте мероприятия или по телефону 8 (926) 03-999-31.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио. Он отметил хорошую работу педагогов образовательного учреждения из Долгопрудного.

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