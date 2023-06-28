Подмосковье 28 июня 2023, 15:28 Подмосковные школьники смогут посетить бесплатные экскурсии по программе «Моя Россия» Министерство культуры и туризма МО

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Дети в возрасте от семи до 18 дет из Московской области смогут посетить бесплатно музеи по программе «Моя Россия». Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Ребята из Подмосковья и Москвы могут посетить любую из пяти однодневных экскурсий. Это „Жостово. Жестяное чудо“ с посещением музея Жостовской фабрики декоративной росписи, „Записки дома со львом“ с посещением музея современной истории России, „Москва и москвичи XIX века“ с посещением Государственного исторического музея, „Литературное наследие Москвы“ с посещением территории Новодевичьего монастыря и „Москва Достоевского“ с посещением музейного центра „Московский дом Достоевского“», — сообщила Каклюгина.

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Для участия в экскурсии нужно заполнить заявку на сайте. Нужную выставку следует указать в разделе «Комментарии». О положительном решении сообщать письмом на электронную почту в течение трех дней.

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