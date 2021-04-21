Подмосковные школьники смогут побороться за международную премию по экологии

Школьники из Подмосковья могут принять участие в конкурсе на соискание международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Ее учредил Росприроднадзор, чтобы повысить экологическую культуру и сознательность молодежи.

В конкурсе могут принять участие все желающие от семи до 16 лет. Для этого достаточно подать заявку на сайте экологияделокаждого.рф — их будут принимать до 1 октября 2021 года. В числе номинаций — «Юный экоблогер», «Экорисунок», «Экомультфильм», «Юный экожурналист». Планируется, что проект станет объединяющей платформой для воспитания экологически ответственного поколения.

Одной из основных задач премии является экологическое просвещение детей и молодежи. Кроме того, с ее помощью Росприроднадзор рассчитывает повысить экологическую сознательность юных жителей страны, а также увеличить их общественную активность — в том числе при помощь «зеленого» волонтерства. Еще одной целью является популяризация культуры ответственного отношения к природным ресурсам.

Победителей торжественно наградят во время Гала-концерта, который пройдет 25 ноября этого года в Москве. Они будут участвовать в выездном экологическом лагере во Всероссийском детском центре «Орленок». Он пройдет с 28 ноября по 18 декабря.