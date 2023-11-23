Подмосковье 23 ноября 2023, 10:39 Подмосковных школьников пригласили на всероссийскую олимпиаду по кибербезопасности Unsplash

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Подмосковных школьников пригласили на олимпиаду по кибербезопасности. Принять участие в ней можно онлайн с 28 ноября по 25 декабря на платформе Учи.ру.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, задания подготовили для учеников с первого по девятый класс. Их темы связаны с разумным поведением в интернете, правилами использования гаджетов и навыками работы с информацией.

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Участие в олимпиаде бесплатное. Для этого нужно пройти регистрацию и авторизоваться на сайте. По результатам все школьники получат сертификаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира — Университет Цинхуа в Пекине.

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