Подмосковные школьники проверят сложность новых заданий ЕГЭ

Старшеклассники Подмосковья смогут лично оценить контрольные измерительные материалы ЕГЭ. Новые задания выполнят ребята из восьми округов региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Подмосковье стало участником апробации новых заданий единого государственного экзамена, рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

«Московская область принимает участие в федеральной апробации перспективных моделей контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена, которые разрабатываются для проведения ЕГЭ в 2022 году», — пояснила Каклюгина.

Министр добавила, что с 25 ноября по 8 декабря старшеклассники из восьми округов смогут оценить уровень сложности и новый формат заданий. Для проведения проверки выбрали Балашиху, Жуковский, Люберцы, Одинцово, Подольск, Раменское, Серпухов и Щелково.

Школьники будут тестировать задания по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории, географии и обществознанию.

«Ребята смогут не только проверить свои знания по предметам, но и ознакомиться с новыми заданиями», — заключила Каклюгина.

Результат ребятам расскажут не позднее 14 декабря. Оценки не повлияют на успеваемость школьников или на оценку качества образования по учебному предмету.