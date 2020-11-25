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    25 ноября 2020, 20:34

    Подмосковные школьники проверят сложность новых заданий ЕГЭ

    Алена Собкалова, Ксения Чернухина

    Старшеклассники Подмосковья смогут лично оценить контрольные измерительные материалы ЕГЭ. Новые задания выполнят ребята из восьми округов региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.
    Подмосковные школьники проверят сложность новых заданий ЕГЭ

    Подмосковье стало участником апробации новых заданий единого государственного экзамена, рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

    «Московская область принимает участие в федеральной апробации перспективных моделей контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена, которые разрабатываются для проведения ЕГЭ в 2022 году», — пояснила Каклюгина.

    Министр добавила, что с 25 ноября по 8 декабря старшеклассники из восьми округов смогут оценить уровень сложности и новый формат заданий. Для проведения проверки выбрали Балашиху, Жуковский, Люберцы, Одинцово, Подольск, Раменское, Серпухов и Щелково.

    Школьники будут тестировать задания по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории, географии и обществознанию.

    «Ребята смогут не только проверить свои знания по предметам, но и ознакомиться с новыми заданиями», — заключила Каклюгина.

    Результат ребятам расскажут не позднее 14 декабря. Оценки не повлияют на успеваемость школьников или на оценку качества образования по учебному предмету.