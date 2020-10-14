Подмосковные школьники протестировали оружие на испытательном полигоне в рамках «Недели без турникетов»

Подмосковных школьников привезли на экскурсию на испытательный полигон Центрального НИИ точного машиностроения в Подольске. Ребятам показали, как тестируют современное российское вооружение. Поездку организовали в рамках проекта «Неделя без турникетов».

Источник фото: телеканал «360»

Проект «Неделя без турникетов» создали, чтобы показать старшеклассникам, как работают крупнейшие предприятия региона и задуматься о трудоустройстве на них.

Одна из экскурсий была посвящена режимному испытательному полигону в Подольске. На нем тестируют все российское вооружение.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения отсчитывает свою историю с 17 мая 1944 года. Он работает в составе Государственной корпорации «Ростех», занимается созданием отечественного оружия нового поколения. Здесь разработали оружие, которым пользуется охрана Владимира Путина.

Источник фото: телеканал «360»

Испытательный полигон в Подольске принимает гостей всего несколько раз в год, и то, только потому, что является участником проекта «Неделя без турникетов». Школьникам показали, где создают самое современное оружие в стране и как его испытывают. Возможно, школьники вдохновятся поездкой и пойдут учиться на инженеров, а потом придут работать в НИИ.

На экскурсии специалисты как раз объяснили, как попасть на целевое обучение в МГТУ имени Баумана и после устроиться на работу в НИИ.

Источник фото: телеканал «360»

«Вам необходимо сдать экзамены: математику профильную, русский и физику. Набрать необходимое количество баллов, как минимум 188. Придти к нам в ЦНИИТОЧМАШ, заключить договор о целевом обучении. Далее подать заявку в МГТУ имени Баумана», — рассказала Анастасия Посулихина, начальник бюро технического обучения.

Главная идея проекта «Неделя без турникетов» — познакомить студентов, школьников и их родителей с предприятиями своего региона, где они смогут работать, рассказать, какие профессии являются перспективными и наиболее востребованными на рынке труда.