Подмосковье 20 ноября 2023, 16:02 Подмосковные школьники приняли участие в акции по профориентации Министерство образования МО

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Региональная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» стартовала в гимназии № 16 в Мытищах. В рамках мероприятия старшеклассники смогли посетить мастер-классы, организованные учебными заведениями. Цель акции — предоставить будущим студентам информацию о дальнейшем процессе обучения и помочь определиться с профессией.

Участники акции уже посетили мастер-классы, проведенные представителями университетов, колледжей, бизнес-школ и профессиональных учебных заведений. Они узнали о различных сферах деятельности и профессиональных направлениях, а также получили рекомендации от опытных преподавателей и успешных компаний.

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В акции приняли участие более тысячи обучающихся и их родителей. Участники приехали из разных городских округов Московской области. В рамках мастер-классов представители учебных заведений рассказали о различных сферах деятельности, таких как кондитерское дело, художественная роспись, банковское дело и проектирование беспилотников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в Московской области. Он также подчеркнул важность повышения квалификации учителей и преподавателей.

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