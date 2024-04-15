15 апреля 2024, 18:33
Подмосковные школьники примут участие во Всероссийском хакатоне по ИТ
Подмосковные школьники и студенты примут участие во II Всероссийском хакатоне «Обучаюсь. Проектирую. Программирую. Будущее». Соревнования пройдут в два этапа в период с апреля по октябрь.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, принять участие в интеллектуальной борьбе смогут учащиеся Центров цифрового образования детей «IT-куб» в возрасте 14-18 лет.
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Команды участников могут выбрать одно из направлений: кибергигиена, VR-разработка, программирование. Победители получат дипломы и специальные призы от организаторов и партнеров хакатона, а участникам заключительного этапа вручат специальные сертификаты.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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