Подмосковье 15 апреля 2024, 18:33 Подмосковные школьники примут участие во Всероссийском хакатоне по ИТ Пресс-служба Минобразования МО

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Подмосковные школьники и студенты примут участие во II Всероссийском хакатоне «Обучаюсь. Проектирую. Программирую. Будущее». Соревнования пройдут в два этапа в период с апреля по октябрь.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, принять участие в интеллектуальной борьбе смогут учащиеся Центров цифрового образования детей «IT-куб» в возрасте 14-18 лет.

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Команды участников могут выбрать одно из направлений: кибергигиена, VR-разработка, программирование. Победители получат дипломы и специальные призы от организаторов и партнеров хакатона, а участникам заключительного этапа вручат специальные сертификаты.

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