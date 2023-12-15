Подмосковье 15 декабря 2023, 17:59 Подмосковные школьники поучаствовали в Неделе функциональной грамотности Министерство образования МО

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В Московской области организовали Неделю функциональной грамотности. В ней поучаствовали школьники региона, сообщили в министерстве образования Подмосковья.

Для участников проекта организовали интегрированные уроки, конкурсы, викторины, посещение музеев, предприятий и госучреждений региона.

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Например, старшеклассники из Коломны посетили музей Коломенского завода. Они познакомились с макетами паровозов и электровозов, пароходов и теплоходов, тракторов, электростанций и дизельных агрегатов.

«Учащиеся шестых-восьмых классов Шеметовской школы после экскурсии на предприятие „Ростов Мит Проджект“ узнали, что качество корма и объем, выдаваемый в сутки, влияет на удои молока. Восьмые-девятые классы Серебряно-Прудской школы имени маршала Чуйкова посетили „Сельхозхимия“, где узнали об удобрениях и агрохимических продуктах», — уточнили в ведомстве.

Также к неделе присоединились школьники из Истры, Одинцова, Дубны, Шатуры, Лотошина и других муниципалитетов. Подобные мероприятия вовлекают молодежь в деятельность за рамками образовательного учреждения.

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