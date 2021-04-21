Подмосковные школьники получили 23 диплома Всероссийской олимпиады по астрономии

Школьники из Подмосковья завоевали сразу 23 диплома на Всероссийской олимпиаде по астрономии. Пятеро из них стали победителями.

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина, подчеркнув, что на заключительном этапе Московскую область представили 48 участников.

Из них 23 завоевали дипломы, причем пятеро победили. Это отличный результат! Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что в этом году в финал пригласили более 400 школьников Подмосковья.

«Сегодня лучшие из лучших борются за победу на олимпиаде. Впереди еще десять предметов», — сказала Каклюгина.

Участники олимпиады выиграют по 100 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч, а победители — по 500 тысяч.