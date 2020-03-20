Подмосковные школьники покажут знание точных наук на Всероссийской олимпиаде группы компаний «Россети»

Сегодня и завтра — отборочный этап. Ребята продемонстрируют знание точных наук. К практике перейдут уже на следующем уровне в апреле. Там потребуется решить прикладные задачи в области электроэнергетики. На втором этапе участники проявят творческие способности, разбирая кейсы.

Цель образовательного проекта — выявить способных к техническому и инновационному мышлению старшеклассников, дать им возможность ознакомиться с направлениями развития энергетики и помочь определиться с выбором профессии.

Победа даст приоритетное право на целевое обучение в вузах-партнерах компании «Россети». Победители и призеры первого этапа автоматически пройдут в финал федеральной олимпиады «Надежда энергетики».

Всероссийская олимпиада школьников группы компаний «Россети» среди учеников старших классов проходит с 2017 года.