Подмосковные школьники побывали на комплексе по переработке отходов

Подмосковные школьники посетили комплекс по переработке отходов в Егорьевске. Экологический урок провели для ребят, чтобы показать, как важно правильно сортировать мусор.

Экскурсия началась с игры. Экохоккей научил ребят правильно сортировать мусор. На шайбе была указана разновидность отходов. Если перерабатывается, ребята должны были отправить шайбу в синюю часть ворот, нет — в серую.

«Дети, конечно, приехали такие очень настороженные, несколько скованные, но уже минут через 15 они играли в экохоккей, им ужасно это понравилось, и мы достигли своей задачи. Они уехали фанатами нашего комплекса», — отметила Елена Вишнякова, заместитель генерального директора, группы компаний «ЭкоЛайн».

После игры детей удивляли впечатляющими цифрами. КПО «Восток» способен принять в год 500 тысяч тонн отходов. Строится вторая очередь — в декабре мощность вырастет до миллиона А управлять гигантским комплексом можно из одной комнаты.

Ребята посмотрели, как идет выгрузка на площадке накопления, потом им показали, как работает пульт управления целым комплексом.

Школьники также побывали в музее КПО и посмотрели увлекательный фильм, действие которого начинается в супермаркете. Акцент сделали на разновидностях упаковки и на ее переработке в дальнейшем.

Такие мероприятия очень важны для воспитания у детей культуры обращения с отходами.

«Сортировка начинается на кухне, поэтому важно вести просветительскую работу среди всех слоев населения и в первую очередь среди детей. Это был для нас первый опыт, очень положительный. Надеюсь, мы ещё ни раз его повторим», — сказал Александр Апухтин, руководитель КПО «Восток».

Экскурсии для школьников будут проводить еженедельно. Кроме того, для детей будут проводить уроки в школах, чтобы они узнали абсолютно все нюансы раздельного сбора и переработки отходов.

«Мы организовали на наших КПО шесть классов, музеев по отдельному сбору мусора и сегодня мы стартуем с образовательной программой „Экочас“. Мы объясняем школьникам, что такое раздельный сбор мусора, для чего все это делается», — объяснил Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.