10 июля 2023, 17:39
Подмосковные школьники победили на всероссийской олимпиаде по робототехнике
Школьники из Электростали вышли в финал национальной олимпиады по робототехнике и победили. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.
Воспитанники центра «Диалог» из Электростали заняли первое место в финале, который прошел в Челябинске. Школьники стали лучшими в номинации «Искусственный интеллект. Они представили судьям робототехническое устройство „Тренажер дактильной азбуки“, которое помогает изучать язык жестов.
Реклама
В олимпиаде участвовало более 900 школьников из 41 региона страны.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье повысили выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школьники
Минобразования Подмосковья
Электросталь
Реклама
Реклама