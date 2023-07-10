Подмосковье 10 июля 2023, 17:39 Подмосковные школьники победили на всероссийской олимпиаде по робототехнике Пресс-служба министерства образования Московской области

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Школьники из Электростали вышли в финал национальной олимпиады по робототехнике и победили. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Воспитанники центра «Диалог» из Электростали заняли первое место в финале, который прошел в Челябинске. Школьники стали лучшими в номинации «Искусственный интеллект. Они представили судьям робототехническое устройство „Тренажер дактильной азбуки“, которое помогает изучать язык жестов.

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В олимпиаде участвовало более 900 школьников из 41 региона страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье повысили выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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