Подмосковные школьники передали угощения детям Донбасса

На территории Московской области уже больше месяца проживают беженцы из ДНР и ЛНР. Среди них много детей, которые тяжелее всего переносят разлуку с домом и нуждаются в особом внимании и в заботе.

Общественная палата Московской области при поддержке Главного управления социальных коммуникаций начала акцию «Дети детям». В ее рамках подмосковные школьники собирают сладости для своих сверстников из Донбасса. Передают угощения активисты движения «Волонтеры Подмосковья».

Коробки с кондитерскими изделиями, печеньем, конфетами волонтеры 5 апреля доставили детям, проживающим в пунктах временного размещения в Коломне и Королеве. Каждая коробка была украшена рисунками, на которых также были написаны слова поддержки от подмосковных школьников.

«Мы выезжаем в пункты временного проживания беженцев и привозим сладости от наших ребят. Каждую неделю посещаем пункты по всему Подмосковью и помогаем людям», — отметила волонтер из Королева Екатерина Зеленцова.

Активист озерского волонтерского корпуса Андрей Бирюков рассказал о том, что поначалу ребята стеснялись брать угощения, но потом разговорились и почувствовали себя свободнее. Дети рассказывали волонтерам, где им удалось побывать и какие мероприятия оставили самые яркие впечатления.

Сейчас в Московской области находятся более 10 000 беженцев из Донбасса. Большинство из них живут у родственников и знакомых. Свыше 1300 человек расположились в пунктах временного размещения. Людей обеспечили сотовой связью, лекарствами, одеждой, обувью, детским питанием, игрушками, школьными принадлежностями. Трудоустроены на предприятия Подмосковья уже 25 человек, еще более 100 сейчас оформляются на работу, а дети учатся в школах Подмосковья.