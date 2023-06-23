Подмосковье 23 июня 2023, 15:24 Подмосковные школьники отправятся на международную олимпиаду по биологии в Дубай Образовательный центр «Взлёт»

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Несколько школьников из Московской области вошли в сборную команду России и отправятся на международную олимпиаду в ОАЭ. Сейчас ребята активно готовятся к предстоящему испытанию.

В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что олимпиада пройдет в Дубае с 3 по 12 июля. Сейчас на базе образовательного центра «Взлет» началась активная подготовка ребят, а для работы в лабораториях школьники выезжали на биофак МГУ имени Ломоносова.

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Международная биологическая олимпиада проходит с 1990 года. Команды из разных стран состязаются на теоретическом и практическом уровнях. Задания включают вопросы из клеточной и молекулярной биологии, анатомии и физиологии растений, животных и человека. Понадобятся также знания этологии и генетики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона рассказал о строительстве новых школ и детских садов.

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