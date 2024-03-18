Подмосковье 18 марта 2024, 12:07 Подмосковные школьники отправили 228 тысяч открыток бойцам СВО на акции «Неделя добрых дел» Unsplash

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Подмосковных школьников пригласили на бесплатный курс по программированию в рамках проекта «Код будущего». Учащиеся 8-11-х классов научатся разрабатывать текстовые квесты и генераторы паролей на языке Python.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, подать заявку на курс можно до 31 марта. Участники научатсяра рабатывать текстовые квесты и генераторы паролей, будут решать математические задачи и создавать простые проекты на Python. Обучение пройдет онлайн с 15 апреля по 1 сентября.

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Ознакомиться с проектом и записаться на курс можно по ссылке.

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