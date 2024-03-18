Подмосковье 18 марта 2024, 12:01 Подмосковные школьники отправили 228 тысяч открыток бойцам СВО на акции «Неделя добрых дел» Навигаторы детства

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Акция «Неделя добрых дел» завершилась в Подмосковье. Ее участники изготовили более 800 маскировочных сетей, украсили 96 тысяч пряников и отправили бойцам СВО свыше 228 тысячи открыток и писем.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в акции приняли участие активисты «Движения первых» и «Орлята России». Они делали окопные свечи и маскировочные сети, расписывали пряники и писали письма солдатам. В акции участвовали 854 образовательных учреждения.

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«Во время „Недели добрых дел“ вместе с советником Светланой Анатольевной мы посетили „Дом доброты“. Там вместе с участниками „Активного долголетия“ мы мастерили открытки для бойцов. Участие в этой акции позволило сделать несколько добрых дел сразу: пожилым людям мы уделили внимание, а созданные нами открытки принесут радость военным на передовой», — рассказала ученица Дмитровской школы № 9 Анна.

В ближайшее время всю гуманитарную помощь отправят на передовую.

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