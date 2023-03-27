27 марта 2023, 13:58
Подмосковные школьники обсудили историю русского театра во время «Разговоров о важном»
В школах и колледжах Московской области продолжились «Разговоры о важном». На этой неделе темой стал День театра и 160 лет со дня рождения Станиславского.
«„Разговоры о важном“ продолжают проходить в школах и колледжах Московской области по понедельникам», — пояснили в Министерстве образования Московской области.
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Еженедельно в мероприятиях участвуют более миллиона школьников и студентов.
«Ребятам рассказали про историю театра, а также про театрального реформатора, актера и режиссера Станиславского», — добавили в министерстве.
Сейчас в 700 школах Московской области действует более тысячи школьных театров.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более 170 объектов образования в Подмосковье находятся в стадии строительства и капитального ремонта.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
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