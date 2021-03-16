Подмосковные школьники назвали любимую еду из столовой

Итоги опроса «Детский ревизорро в школьной столовой» подвели в Подмосковье. Его провели по инициативе подмосковного детского омбудсмена Ксении Мишоновой при поддержке регионального Минобразования.

Источник фото: телеканал «360»

Более 37 тысяч школьников из 1266 подмосковных школ ответили, какая еда им больше всего нравится в школьной столовой.

«Большинство участников опроса — 64% — сообщили, что питаются в столовой. Остальные либо по разным причинам совсем не едят школьную еду (13%) — чаще всего из-за вкусовых качеств, либо делают это лишь иногда (23%). Школьники больше отдают предпочтение обедам (38%) или еде из школьного буфета (33%). Только 21% участников опроса больше любят завтраки», — рассказала Мишонова о результатах опроса.

Она добавила, что 18 процентов школьников отметили, что в столовых работают очень добрые сотрудники и иногда даже дают добавку.

Источник фото: телеканал «360»

Но не все так безоблачно — опрос выявил в том числе и ряд проблем, над которыми нужно работать. Так, 13% опрошенных критикуют школьное питание, а более четверти участников опроса пожаловались на грубость работников столовых, добавила омбудсмен.

Что касается вкусовых предпочтений подмосковных школьников, то наиболее часто в числе самых любимых блюд школьники называли макароны, картошку, запеканку, борщ, котлеты, пиццу, сырники, омлет, гречку с подливой и плов.

Источник фото: телеканал «360»

В список нелюбимых блюд попали манная каша с комочками, овсянка с изюмом, тыквенная каша, рыбные блюда (рыба, котлеты, уха), а также рис, печенка, тушеная капуста и рассольник.

«Мы рады, что наш опрос нашел такой живой отклик среди ребят — это наши главные критики и ревизоры. Мы получили большой материал для анализа и проработки вместе с Минобром. Многие из участников опроса отмечали, что, если бы они стали директорами школ, то обязательно бы изменили меню с учетом мнения детей, добавили бы выбор блюд, организовали шведский стол, сменили сотрудников кухни, обновили бы мебель и перекрасили стены», — сказала Ксения Мишонова.

Напомним, что в Московской области действует губернаторский проект «Родительский контроль». В его рамках родители учащихся могут прийти в школу и попробовать еду, которой кормят их детей.