Подмосковные школьники написали ветеранам 15 тысяч писем Победы

Школьники и студенты из Подмосковья написали более 15 тысяч писем Победы, которые перед 9 мая вручили ветеранам. Об этом сообщили в общественном движении «Волонтеры Победы».

Письмо Победы — это акция, в которой каждый мог выразить фронтовикам и труженикам тыла свою благодарность за одержанную победу в Великой Отечественной войне.

«Ежегодно в преддверии Дня Победы мы не только запускаем новые проекты, но и поддерживаем важные и добрые традиции. Безусловно, это личные поздравления», — сказал глава подмосковного штаба «Волонтеров Победы» Александр Печенегин.

Также добровольцы раздавали георгиевские ленточки. С конца апреля жителям вручили 100 тысяч лент на 122 площадках региона. Студенты помогли доставить подарки ветеранам от губернатора Андрея Воробьева, депутатов Мособлдумы и глав городских округов.

Во время проведения акции «Помнить каждого» волонтеры навестили 750 участников Великой Отечественной и тех, кто ковал победу в тылу. А 9 мая на центральных площадях подмосковных городов молодежь провела акцию «Вальс Победы». Участвовать в танцевальном мероприятии мог любой желающий. Добровольцы помогали разучить движения вальса.